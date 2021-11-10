صدر اليوم بيان مشترك عقب اللقاء الذي جرى بين سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، وسفير المملكة لدى اليمن فيما يلي نصه:

في 10 نوفمبر، التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن بسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر.

وناقشوا في الاجتماع، دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن دعم الحكومة الشرعية.

وأدانوا هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية. وشددوا على ضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب.

وأكدوا أن على جميع الأطراف اليمنية الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.