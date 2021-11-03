تُواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استكمال خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين وفق خطط منهجية ومدروسة مستمدة من أحدث الدراسات والمواصفات الخدمية العالمية ومتوازية مع حملة (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، وذلك بدعم سخي ورعاية وعناية فائقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبفضل إنجازاتهم التي أسهمت في كون خدمات قاصدي الحرمين محط أنظار العالم.

تطهير وتعقيم ذكي:

وتعمل كافة الروبوتات التي استحدثتها الرئاسة بدعم سخي من قيادة المملكة بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التنظيف والتعقيم والتطهير بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي وضمان تغطية مساحات أوسع وأكبر لمساحات المسجد الحرام.

وحصل روبوت التعقيم وروبوت توزيع ماء زمزم على براءة اختراع (SLAM) مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية السريع والموفر للطاقة ، ويعمل الروبوت الواحد من (5-8) ساعات من دون تدخل بشري، والذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، كما يسع الجهاز (23.8) لتر، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل مرة.

ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5-15) مايكرومتر، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، وتحمل الأجهزة كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط، علماً أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من فايروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة.

ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

روبوت التطهير الذكي:

كما دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس “روبوت التطهير الذكي” بالمسجد الحرام، والذي يعمل لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (٦٨) لتراً للماء، ويغطي أكثر من ألف متر مربع لكل ساعة عمل.

ويقوم الروبوت بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة (4) ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن الروبوت الذكي (300) كيلو غرام مع خزان بسعة (68.14) لتر للماء النظيف (68.14) لتر للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51CM) وعرض مساحة يبلغ (68CM) ويغطي (2045.26) متر مربع لكل ساعة عمل وأبعاد (120.65CMX73.66CMX114.3CM)، وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلو بالساعة.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه ب (٨) كاميرات تعمل كحساسات قُسمت وفق الترتيب التالي:

-حساسات ليدر بزاوية (190) تمتد ل(25) مترًا.

-حساسات (٣د) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل.

-حساسات (٢د) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت كما تتميز الماكينة بهدوئها وعدم إصدار أي نوع من الضجيج، وجُهزت – أيضاً- بخواص تضمن حمايتها من الأجسام الصلبة وجميع أنواع الغبار ورذاذ الماء في جميع الاتجاهات (IPX4)، كما يدعم إمكانية التحكم بالماء من 0.27 لتر لكل دقيقة إلى 1.44 لتر لكل دقيقة وقدرة سحب للماء من الأرض (32.56) لتر لكل ثانية.

أرقام وإحصائيات:

-500 صبانة إلكترونية موزعة في كافة جنبات المسجد الحرام مستخدمين فيها (20) ألف لتر من المعقمات يومياً.

-20 جهاز بايوكير للتعقيم باستخدام البخار الجاف.

-20 جهازاً للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد.

-11 روبورت يعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي.

-100 لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته.

-500 مضخة تعقيم.