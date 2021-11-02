ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما يركز المستثمرون على الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقليص إجراءات التحفيز في اجتماع مهم هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.63 بالمائة إلى 1794.00 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.66 بالمائة إلى 1795.70 دولار للأوقية.

تراجع الدولار:

وقال متعاملون: إن تراجع الدولار هو العامل الرئيسي وراء صعود المعدن الأصفر.

وانخفض مؤشر الدولار 0.18 بالمائة أمام منافسيه، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يقول البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماعه يوم الأربعاء المقبل: إنه سيبدأ تقليص مشتريات السندات، وهي علامة على أنه يرى أن الاقتصاد يتعافى، رغم أن التركيز سيكون على قرائن بشأن رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.63 بالمائة إلى 24.00 دولارًا للأوقية، بينما قفز البلاتين 4.4 بالمائة إلى 1062.70 دولار، وصعد البلاديوم 2.77 بالمائة إلى 2057.60 دولار.