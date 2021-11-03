هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر، في ظل ترقب لدى المستثمرين إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قراره حول إجراءاته التحفيزية الضخمة.

أسعار الذهب:

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.26 بالمائة إلى 1764.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الثالث عشر من أكتوبر عند 1757.63 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3 بالمائة إلى 1765.30 دولار للأوقية.

أسعار الفضة:

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3 بالمائة إلى 23.20 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 1.5 بالمائة إلى 1022.60 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1993.00 دولارًا.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي تقليص برنامجه لشراء الأصول البالغ قيمته 120 مليار دولار شهريًّا في بيان السياسة النقدية.