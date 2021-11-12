أثمر تألق الحارس محمد الربيعي في مباراة المنتخب السعودي ظهر أمس الخميس ضد أستراليا، في تحقيق رقم فريد للأخضر خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

الربيعي ارتدى ثوب الإجادة أمام الأستراليين

وفي الشوط الثاني من المباراة، ارتدى محمد الربيعي حارس مرمى الأخضر ثوب الإجادة بتصديه لفرصة هدفين محققين من المنتخب الأسترالي في الدقيقتين الـ59 والـ64.

وساهم تألق الربيعي في خروج الأخضر بشباك نظيفة للمرة التاسعة من أصل 13 مباراة خاضها حتى الآن في التصفيات في المرحلتين الأولية والنهائية.

وتساوى الأخضر مع منتخب أستراليا في عدد مرات الحفاظ على شباك نظيفة في 9 مباريات أما منتخب كوريا الجنوبية فهو المتصدر برصيد 10 مباريات خرج فيها بشباك نظيفة.

شباك المنتخب السعودي اهتزت مرتين في آخر 9 مباريات

وخلال آخر 9 مباريات لم تهتز شباك المنتخب السعودي إلا في مباراتي فيتنام والصين.

وستغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من أستراليا إلى فيتنام لمواجهة الأخير يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات المونديال.

ويتواجد الأخضر في المركز الأول برصيد 13 نقطة، يليه المنتخب الأسترالي ثانيًا برصيد 10 نقاط، المنتخب الياباني ثالثًا برصيد تسع نقاط، المنتخب العُماني رابعًا برصيد سبع نقاط، المنتخب الصيني خامسًا برصيد 4 نقاط، المنتخب الفيتنامي سادسًا برصيد صفر من النقاط.