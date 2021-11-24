أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء هو الطالع الأخير من نجم الوسم، والمنزلة السابعة والأخيرة من فصل الخريف وهي تسمى الزبانا ومدتها 13 يوماً.

خصائص الزبانا:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الزبانا تزداد فيه برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق، وتستمر فيه زراعة القمح والشعير والخضار والبقول، ويبلغ وقت أذان العصر فيه أبكر مدى له في التقدم طول العام.

وأشار إلى أن الماء هذه الأيام يحبس عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت الأرض طينية، ويقلل الماء من سقي الرملية، وتستمر هذه الأيام أيضاً زيادة الليل على حساب النهار.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء صحو إلى غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل, في حين توالى درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة.

رياح نشطة:

كما تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.