كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن موعد دخول البرد الفعلي على معظم البلاد العربية، حيث يبدأ مع دخول شهر ديسمبر.

مربعانية الشتاء:

وتابع الزعاق في فيديو عبر تويتر أن أول هذا الشهر مربعانية الشتاء ومع منتصفه قران تاسع وفي نهايته أطول ليالي السنة، وخلال هذا الشهر تنقلب الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية.

وأضاف: خلال هذه الأيام يبدأ هبوب الرياح الشمالية الباردة، والعامة يسمونها (بجويريد)؛ لأنها تجرد الأوراق وتمتد إلى منتصف المربعانية تقريبًا.