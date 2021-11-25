حددت النيابة العامة عقوبة انتهاك أحكام الحجر الصحي، الصادرة عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم.

المساءلة الجزائية المغلظة

وأوضحت في بيان لها عبر “تويتر”، أن ذلك يندرج تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة؛ صونًا للصحة العامة، ووقاية من تفشي الفيروس.

العقوبات المقررة نظامًا

وأوضحت أن العقوبات المقررة تصل إلى السجن سنتين، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، فضلًا عن إبعاد المقيم المدان عن المملكة وعدم دخوله إليها نهائيًا، فيما تتضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة.