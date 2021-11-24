أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ولمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وأكد أنها نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة لقاصدي الحرمين الشريفين.

تحقيق العدالة:

وأكد السديس على حرص واهتمام القيادة الرشيدة في تحقيق العدالة والعناية الفائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وجاء هذا القرار الحكيم بعد الإنجازات التي تحققت والنجاحات المتتالية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

نقلة نوعية:

كما نوه بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى لنقلة نوعية وتطويرية في خدمة الحرمين الشريفين، وتبذل مزيدًا من الجهود في العمل والتنفيذ والجد والشغف، لمواكبة الرؤية التي رسمتها هذه البلاد المباركة لغدٍ مشرق، رؤية المملكة العربية السعودية 2030، داعياً الله أن يوفق هذه الجهود ويمهد لها الطريق لتكون واقعا ملموساً.