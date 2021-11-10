تسعى إدارة النصر خلال الفترة القليلة المقبلة، للتعاقد مع مدير فني جيد لقيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للبرتغالي المُقال بيدرو إيمانويل.

بيدرو إيمانويل يرحل بعد 40 يومًا:

وتمت إقالة إيمانويل من قيادة فريق النصر بعد 40 يومًا فقط من التعاقد معه.

كشفت تقارير إعلامية أن إقالة إيمانويل جاءت كونه كان مدربًا لمرحلة قصيرة في النادي ولن يُكمل لفترة طويلة مع الفريق، مما دفع إدارة مسلي آل معمر لإقالته والبحث عن مدرب جيد بعقد طويل الأمد.

مرشحان للنادي بعقد طويل الأمد:

تشير الترشيحات إلى رغبة إدارة العالمي في التعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جالاردو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريفر بليت الأرجنتيني.

كما يفكر النصر في التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال ونادي فلامنجو البرازيلي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين، كما ودع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي على يد الهلال.