دعت المملكة باعتبارها رئيس القمة الإسلامية، المجلس الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع استثنائي لمتابعة الوضع الإنساني في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان إنه بتوجيهات من القيادة -حفظها الله- ونظرًا لما يواجهه الشعب الأفغاني الشقيق من أزمة إنسانية خطيرة، وباعتبار المملكة رئيس القمة الإسلامية الحالية في منظمة التعاون الإسلامي، فإن المملكة ترى ضرورة عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان.

وأضاف وزير الخارجية أن المملكة نسقت مع العديد من الدول الإسلامية لإعداد وعقد هذا الاجتماع، وتأمل المملكة أن يركز هذا الاجتماع على بذل وتنسيق الجهود اللازمة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية الحرجة للشعب الأفغاني ودعم استقرار وأمن أفغانستان، وسيادتها ووحدة أراضيها، واحتواء كافة الأطياف الأفغانية، ومكافحة الإرهاب.

تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني

وأفاد بيان وزارة الخارجية السعودية أن “المملكة تتطلع لعقد هذا الاجتماع، الذي عرضت جمهورية باكستان الإسلامية استضافته بتاريخ 13 / 5 / 1443هـ الموافق 17 ديسمبر 2021، وأن تُسهم مخرجاته في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، وتنسيق الإجراءات مع الأمم المتحدة، ووكالاتها ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدولي بهدف التخفيف من تأثير الأزمة الإنسانية على الشعب الأفغاني”.