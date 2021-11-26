بدأت الخطوط السعودية تطبيق خطتها التشغيلية للرحلات الداخلية والدولية لإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ابتداء من يوم الخميس 20 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 25 نوفمبر 2021م وحتى يوم السبت 29 ربيع الثاني الموافق 4 ديسمبر والمتضمنة زيادة في الرحلات والسعة المقعدية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تواجدها الدولي وتلبية رغبات الضيوف في هذه الفترة التي تشهد تنامياً ملحوظاً على السفر جواً علاوةً على دعم البرامج والفعاليات السياحية داخل المملكة.

144 طائرة:

وخصصت “السعودية” خلال الإجازة أكثر من (943) ألف مقعد للقطاعين الداخلي والدولي، فيما ستشغل عبر أسطولها الذي يبلغ حالياً (144) طائرة متنوعة الطرازات، ما يزيد على (4,6) ألف رحلة مجدولة وإضافية، وبذلك يصبح المعدل اليومي للمقاعد خلال أيام الإجازة (94,3) ألف مقعد وللرحلات (467) رحلة.

وتوفر “السعودية” باقة من الخدمات الإلكترونية لإنهاء إجراءات السفر وجميع عمليات ما بعد البيع ذاتياً عبر موقعها الإلكتروني (هنا) إلى جانب تطبيقاتها على الأجهزة الذكية.