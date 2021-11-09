توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن تشهد العديد من مناطق المملكة، وتحديدًا الشمالية والوسطى، أول حالة مطرية خلال فصل الشتاء تبدأ يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة.

انخفاض درجات الحرارة:

كما توقع القحطاني، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم المناطق خاصة في الفترة المسائية، بشكل تدريجي، حيث تكون الأمطار المتوقعة من غزيرة في بعض المناطق إلى خفيفة لمتوسطة في مناطق أخرى.

المناطق المتأثرة:

وبحسب متحدث الأرصاد، تشمل المناطق المتأثرة: تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وأجراء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية وحائل.