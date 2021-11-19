أصدرت سفارة المملكة في الإمارات، مساء أمس الخميس، تعليمات جديدة للمواطنين القادمين إلى إمارتي أبوظبي ودبي.

وقالت السفارة، في بيان لها، إنه وفقًا لإجراءات السفر إلى دولة الإمارات، فإنه يتعين على جميع المواطنين القادمين جوًا أو برًا إبراز جواز سفر ساري المفعول.

القادمون إلى أبوظبي

وأضافت أنه على المواطنين القادمين إلى إمارة أبوظبي برًا الحصول على نتيجة سلبية لاختبار “pcr” قبل 48 ساعة بحد أقصى من موعد الوصول إلى المنفذ البري، فيما يلزم للقادمين إلى أبوظبي جوًا الحصول على نتيجة سلبية لاختبار “pcr” قبل 48 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة.

القادمون إلى دبي

ونوهت إلى أنه على المواطنين القادمين إلى إمارة دبي جوًا، الحصول على نتيجة سلبية لاختبار “pcr” قبل 72 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة.

وشددت على حصول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا على بوليصة تأمين صحي سارية المفعول معتمدة من البنك المركزي السعودي لتغطية مخاطر كوفيد – 19.

واشترطت الإجراءات على العمالة المنزلية المرافقة للعوائل السعودية حصولها على تأشيرة دخول مسبقة قبل الوصول، والحصول على نتيجة سلبية لاختبار “pcr”.