أكدت سفارة المملكة لدى سريلانكا، أن هناك تحديثًا لإجراءات دخول البلاد.

فحص PCR:

وقالت السفارة في بيان لها عبر تويتر: إن إجراءات دخول سيريلانا تتمثل في ضرورة توفر فحص PCR قبل المغادرة بـ72 ساعة، موضحةً أنه لا يوجد فحص PCR في المطار للملقحين بالكامل.

ولفتت إلى أن من بين الإجراءات ضرورة حمل شهادة التطعيم بجرعتين ضد كوفيد 19 باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تعبئة الاستمارة الصحية، مؤكدة أن من لم يتلقَّ اللقاح أو لم يكمل الجرعة كاملة فسيتم إخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يومًا وإجراء بي سي آر.

الحصول على تأشيرة:

وشددت السفارة على أن الحصول على تأشيرة الدخول عن طريق الموقع أو عند الوصول، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.