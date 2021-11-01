شارك الشاعر محمد السكران لأول مرة في أمسية شعرية بمحافظة حفر الباطن؛ وذلك على هامش الأمسيات الشعرية التي ينظمها مهرجان مزاد الإبل والذي ضم نخبة من الشعراء المميزين على مستوى المملكة.

مهرجان الإبل في حفر الباطن

وفي حديث لـ “المواطن” أبدى السكران سعادته بزيارة حفر الباطن وإعجابه بها وبأهلها، مشيرًا إلى أن ما يحدث في حفر الباطن نقلة ثقافية شعبية حضارية أدبية على كافة الأصعدة وأن التظاهرة الحاصلة اليوم (مهرجان الإبل) لا تشمل الإبل فقط بل ضمت مع عدة فعاليات وكأنها أصبحت منصة عظيمة تحمل كل ما له علاقة بالموروث والتراث والأدب.

وأضاف السكران: أن إعلاميي حفر الباطن مميزون وكانوا حريصون على تغطية أجود المشاهد وأهم التصاريح والتغطية العامة للمهرجان.