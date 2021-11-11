اقترح د. محمد السلمي، رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، عودة برنامج همساية على التليفزيون السعودي.

وقال السلمي، عبر حسابه في “تويتر”: “في ظل متابعة البرامج السياسية السعودية، هناك حاجة ملحة لعودة برنامج همساية، فقد كان علامة مميزة في التلفزيون السعودي، قناة الإخبارية، بفريق عمل متمكن.

وأضاف د. محمد السلمي “أقترح عودته برؤية جديدة وأكثر توسعًا ليشمل الحالة الإيرانية واليمنية واللبنانية والعراقية”.