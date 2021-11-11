اقترح د. محمد السلمي، رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، عودة برنامج همساية على التليفزيون السعودي.
وقال السلمي، عبر حسابه في “تويتر”: “في ظل متابعة البرامج السياسية السعودية، هناك حاجة ملحة لعودة برنامج همساية، فقد كان علامة مميزة في التلفزيون السعودي، قناة الإخبارية، بفريق عمل متمكن.
وأضاف د. محمد السلمي “أقترح عودته برؤية جديدة وأكثر توسعًا ليشمل الحالة الإيرانية واليمنية واللبنانية والعراقية”.
في ظل متابعة البرامج السياسية السعودية، هناك حاجة ملحة لعودة برنامج #همسايه ، فقد كان علامة مميزة في #التلفزيون_السعودي، قناة #الاخبارية ، بفريق عمل متمكن.
واقترح عودته برؤية جديدة وأكثر توسعا ليشمل الحالة الايرانية واليمنية واللبنانية والعراقية. @mfalharthi @malkassabi pic.twitter.com/ggFrzKmlWL
— Mohammed Alsulami| محمد السلمي (@mohalsulami) November 11, 2021
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