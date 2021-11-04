عانى السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول في الأهلي، في مباراة أمس الأربعاء ضد نادي الباطن، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شباك الباطن صعبة أمام عمر السومة:

ولم ينجح النجم السوري السومة في تسجيل إلا هدف واحد في شباك الباطن، وذلك خلال 7 مباريات تقابل فيها مع الفريق السماوي.

وكان الرائد هزم الطائي برباعية دون رد أحرزها كل من ريني سانتوس وإيدر لوبيز هدفين وكريم البركاوي هدفًا، بينما سجل هدف فوز الأهلي في شباك الباطن، اللاعب ماوريسيو أنطونيو لاعب الباطن بالخطأ في مرماه.

ترتيب الدوري السعودي:

ويتواجد ضمك في الصدارة برصيد 21 نقطة، يليه الاتحاد ثانيًا برصيد 20 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 18 نقطة،الرائد رابعًا برصيد 17 نقطة.

أما الهلال فمتواجد في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، والأهلي سادسًا برصيد 15 نقطة، والفيحاء سابعًا برصيد 14 نقطة، والنصر ثامنًا برصيد 13 نقطة، أما الفتح فيتواجد في المركز التاسع برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل الفيصلي المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد الحزم والاتفاق وأبها في المراكز من 11 إلى 13 برصيد 10 نقاط لكل فريق.

بينما يتواجد الباطن في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط، والتعاون في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، والطائي في المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط.