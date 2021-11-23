يأمل المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد لقب دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يتسلح بجماهيره:

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، مواجهة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

وتُقام مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بحضور جماهيري كبير، بعدما تم السماح بأن يكون الحضور بنسبة 100%، ما يحفز كتيبة جارديم على التتويج باللقب القاري.

السويد يؤكد رهانه على جارديم:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، أن الجماهير ستمنح لاعبي الهلال دفعة معنوية، وقال عبدالعزيز السويد: “أراهن على جارديم، والزعيم يجب أن يحسم المباراة خلال أحداث الشوط الأول”.

وتابع عبدالعزيز السويد تصريحاته قائلًا: “هي مباراة التفاصيل، والفريق الكوري يلعب على الخطأ، وناصر الدوسري قادر على إحداث الفارق مع الهلال”.

وتحدث ماجد التويجري قائلًا: “تحية للإدارة القانونية في الهلال على جهودهم في محاربة السوق السوداء للتذاكر.. تحية تقدير لجمهور الهلال العظيم على الإقبال الكبير لحضور النهائي.. ومدرج الهلال دائمًا يشكل القوة الزرقاء”.

واختتم ماجد التويجري تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: “لا خوف على الهلال من الناحية الإدارية، أو من الناحية الانضباطية”.