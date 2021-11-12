قال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، اليوم الجمعة: إن تشكيل المجلس الجديد برئاسة عبدالفتاح البرهان يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر لترسيخ دعائم الدولة المدنية.

مسيرة طويلة:

وأضاف العطا، في بيان لمجلس السيادة، أن الخطوة جاءت “بعد مسيرة طويلة من المشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية”.

وتابع أن باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي، وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة.

وكان البرهان أعلن أمس عن مجلس السيادة الجديد، الذي ضم 14 عضوًا، برئاسته ونيابة الفريق أول محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي)، فيما انتقدت عدة أطراف محلية هذا المجلس، معتبرة أنه لا يمثل إلا نفسه.

تعثر المفاوضات:

وتأتي تلك الخطوة بعد تعثر المفاوضات مع المكون المدني في البلاد، على رأسه رئيس الحكومة المنحلة، إثر تمسك حمدوك بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة في 25 من الشهر الماضي، وإطلاق كافة الموقوفين.