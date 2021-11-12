سيطر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة على حريق محدود في محول توزيع كهرباء بحي الشوقية.

السيطرة على الحريق:

جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، اليوم الجمعة، حيث نشر صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.