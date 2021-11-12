سيطر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة على حريق محدود في محول توزيع كهرباء بحي الشوقية.
السيطرة على الحريق:
جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، اليوم الجمعة، حيث نشر صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
سيطر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة على حريق محدود في محول توزيع كهرباء بحي الشوقية.
جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، اليوم الجمعة، حيث نشر صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
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