قال الشاعر محمد السكران إنه تعرض لموقف لم يكن يتوقعه ولم يكن في الحُسبان أثناء قضائه شهر العسل مع زوجته في جنوب أفريقيا بسبب ظهور متحور أوميكرون.

وأوضح الشاعر السعودي أنه حالياً محتجز في جنوب أفريقيا مع زوجته، ولم يستطِع العودة إلى المملكة بسبب قرار وقف الطيران لانتشار متحور أوميكرون.

صكوا علينا والوضع طال

ونشر محمد السكران مقطع فيديو نظم فيه أبياتاً شعرية عن احتجازه بجنوب أفريقيا قال في مطلعها:

صكوا علينا في جنوب أفريقيا والوضع طال

لو تنحل هالمشكلة والله ماعاد أعودها

قصيدة الشاعر محمد السكران تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل متمنين له أن تنتهي هذه الأزمة ويعود سالماً لأرض الوطن.