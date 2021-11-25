نجح الفريق الكروي الأول في الشباب، في الصعود لـ صدارة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز على الرائد بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة.

ملخص مباراة الشباب والرائد

ونجح لاعب الليث متعب الحربي في إحراز الهدف الوحيد لفريقه في الشوط الأول بالدقيقة الـ20.

الليث يُمطر الشباك بثلاثية

وفي الشوط الثاني، كشر الليث عن أنيابه ليضيف الهدف الثاني عبر الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة الخامسة والخمسين بطريقة جميلة، ثم واصل الليث ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة الـ74.

تصدر الليث الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، متقاسمًا الصدارة مع فريق ضمك بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد الرائد عند 18 نقطة في المركز الخامس.