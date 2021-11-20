سقط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في فخ التعادل السلبي أمام الفيصلي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة الشباب والفيصلي:

ولم ينجح الليث والفيصلي خلال الشوط الأول في خلق أي فرص هجومية خطيرة، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي الشباب تكثيف محاولاته، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

الشباب في المركز الثالث:

وأصبح رصيد الشباب 22 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الفيصلي 15 نقطة في المركز الثامن.

وكان الطائي هزم الفتح اليوم بهدف دون مقابل سجله اللاعب الجزائري أمير سعيود في الدقيقة الـ93 من ضربة رأسية.

بينما فاز ضمك على الفيحاء في الدوري السعودي بهدف دون رد سجله اللاعب فاروق شافعي في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة.

وسيواجه الشباب، فريق الرائد يوم الخميس المقبل في الجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يواجه الفيصلي فريق الاتفاق، السبت المقبل في الجولة ذاتها في الدوري السعودي.