أكدت وسائل الإعلام الفرنسية بأن قوات حفظ النظام استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في مدينة رين الفرنسية.

مشاكل تغير المناخ:

وذكرت صحيفة “كويست” الفرنسية، أن “المشاركين في المظاهرة طالبوا باتخاذ إجراءات لحل مشكلة تغير المناخ، على خلفية قمة المناخ في غلاسكو بأسكتلندا”.

محاولات تفريق المتظاهرين:

وأضافت: “عناصر الشرطة حاولوا تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بعد تحذيرهم”.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن “التظاهرة شارك فيها ما لا يقل عن 1.2 ألف شخص، وانضم إليهم مناهضو الفاشية والسترات الصفراء”.