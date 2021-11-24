طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتجزئة الشريحة الأولى من شرائح فاتورة الكهرباء بحيث تُقسم إلى شريحتين تكون الشريحة الأولى أقل سعرًا لتخفيف تعريفة أسعار الكهرباء على المواطنين وكذلك فتح السوق لشركات أخرى لتقديم الخدمة.

تقسيم فاتورة الكهرباء

كما دعا عضو المجلس، د. محمد عشري هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع قِيَم فواتير الكهرباء وتفعيل دورها في مراجعة وتخفيض التعريفات وتكلفة التأسيس والصيانة المقدمة من مزودي الخدمات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية عشرة للسنة الثانية من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.