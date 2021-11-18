دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مبادرات لوكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي.

تدشين مبادرات القياس

حضر التدشين وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير بن سعد السويهري، وسعادة الوكيل المساعد لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي المهندس وسام بن محمد مقادمي، ومدير الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار المهندس فارس بن محمد المسعودي، ومساعد المدير العام للإحصاء ودعم القرار ومدير إدارة تجربة ضيف الرحمن عيسى بن سفران الهذلي، ومدير مركز الإحصاء والمعلومات محمد بن سعد السويهري، ومدير الإدارة العامة للتميز المؤسسي فايز بن علي خلوفة، ومدير الإدارة العامة للجودة صفوان بن ياسين مليباري.

السديس يشدد على رضا المستفيدين

ودشن الشيخ السديس الفيديو التعريفي بأعمال وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي (مبادرة واعي)، وتدشين المرحلة الثانية من نموذج الخدمات والإحصاءات والقياس (مبادرة قياس وأداء)، تدشين مبادرة مجموعة التركيز أحد أدوات قياس الرضا عن الخدمات (مبادرة قياس وأداء).

وقال إن قياس الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين تُعنى بتطوير الخدمات المقدمة وتلمس احتياجات القاصدين للتسهيل عليهم في أداء مناسكهم.

وأضاف بأن رضا زوار وقاصدي الحرمين الشريفين غايتنا لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء القاصدين مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.