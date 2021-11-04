تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، سير الأعمال في الروضة الشريفة، والمسجد النبوي وساحاته والتوسعات بالمسجد ؛ وذلك للتأكد من جاهزية واكتمال الخدمات في جميع المواقع بالمسجد النبوي ومرافقه.

الإشراف على خدمات إدارات المسجد النبوي

وأشرف معاليه على الخدمات التي تفدمها إدارة السقيا لتوفير ماء زمزم لقاصدي المسجد ، والخدمات التي تقدمها إدارة شؤون المصاحف في المسجد، والتأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة زائري مسجد – رسول الله صلى الله عليه وسلم -.