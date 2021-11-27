أكدت وزارة الصحة أن الجرعة التنشيطية تمتاز بمحاربة متحورات فيروس كورونا واستعادة الفعالية، ممّا يمنع الإصابة- بإذن الله- ويُخفّف المضاعفات.

فوائد الجرعة التنشيطية:

وقالت الوزارة: إن الجرعة الثالثة لها العديد من الفوائد منها :

تقلل خطر الإصابة والتنويم في المستشفى والوفاة من الفيروس.

تنشط مناعة العاملين في بيئات العمل التي من الممكن أن تزيد فرص انتقال الفيروس مثل المستشفيات وغيرها.

أهمية الجرعة الثالثة لكبار السن:

وأوضحت أن الجرعة الثالثة مهمة لكبار السن؛ لأن فرص تضررهم بالإصابة أعلى، كما أن تراجع المناعة لديهم أعلى بفضل التقدم في السن.

الأعراض الجانبية للجرعة الثالثة:

– الشعور بالتعب والصداع.

– الألم في موضع الحقن.

– آلام بالعضلات والشعور بالتوعك.

– ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

وأفادت الوزارة أن التحصين هو وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة للحماية من الأمراض، حيث يدفع الجسم لمقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة، وتعد هذه الجرعة معززة لاستمرار المناعة في مستويات عالية لمواجهة عدوى الفيروس خاصةً مع وجود تحورات وطفرات الفيروسات المسببة لـ كوفيد 19.