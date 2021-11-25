أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن أوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19، وسط “إحساس زائف بالأمان” بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات.

كورونا يواصل الانتشار:

وحذّر مسؤولون في المنظمة من أن فيروس كورونا قد يواصل الانتشار مع عودة المجتمعات قبيل نهاية العام للاختلاط الاجتماعي والتنقل الذي كان معتادًا قبل الجائحة.

وأشار تيدروس في مؤتمر صحفي إلى أن أكثر من 60% من كل الحالات المسجلة عالميًّا للوفيات من كوفيد-19 في الأسبوع الماضي كانت في أوروبا.

وقال: “نحن قلقون في العديد من الدول والمجتمعات من الإحساس الزائف بالأمان من أن اللقاحات قضت على الجائحة، ومن أن الذين تلقوها لا يحتاجون لاتخاذ أي إجراءات احترازية أخرى”.

نصائح مهمة للوقاية:

وشدد مسؤولو منظمة الصحة العالمية على أن التطعيم واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي تظل جميعها ضرورية لوقف العدوى.

وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايك رايان: “عدنا لمعدلات ما قبل الجائحة فيما يتعلق بالاختلاط الاجتماعي في أوروبا حتى وسط زيادة قوية في حالات الإصابة وحتى مع تعرض الأنظمة الصحية في بعض تلك الدول لضغوط هائلة، والواقع أن الفيروس سيواصل الانتشار بكثافة في تلك الأجواء”.