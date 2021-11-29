أكدت منظمة الصحة العالمية أن دول العالم يجب عليها تحديث أدواتها للتعامل مع جائحة كورونا بعد رصد متحور أوميكرون وغيره من المتحورات الجديدة للفيروس.

الصحة العالمية تحذر من فرض قيود على السفر

ومع ذلك أكدت المنظمة الأممية على أهمية الإبقاء على الحدود مفتوحة رغم المتحور الجديد الذي تم رصده مؤخرًا في عدد من دول العالم.

وقالت المنظمة إن كورونا يظهر بصور جديدة كلما اعتقدنا أنه انتهى، مشيرة إلى أن المتحور الجديد يؤكد ضرورة الحاجة للمساواة في التطعيم وحذرت في الوقت ذاته من فرض قيود أو عقوبات على جنوب إفريقيا التي رصد فيها المتحور الجديد.

اللقاحات الأوروبية

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللقاحات الأوروبية ضد كورونا للدول النامية ستصل إلى 750 مليون جرعة وقال رئيس المجلس إنه يجب وضع حد للفوارق بين الدول لمواجهة كورونا.

رصد متحور أوميكرون

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة B.1.1.529″”، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون“، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابًا.

وسبب القلق الكبير من متحور كورونا، هو وجود عدد كبير من الطفرات، تقدر بـ 32 طفرة، فهذا قد يساعد الفيروس على تفادي المناعة وأثر اللقاحات الحالية، مما يعني العودة إلى المربع الأول في مواجهة الوباء.