حذرت منظمة الصحة العالمية من وفاة حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بفيروس كورونا، إذا لم تُقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التلقيح ضد الفيروس.

فيديو | "الصحة العالمية" تحذر من وفاة نصف مليون شخص بـ #كورونا هذا الشتاء بأوروبا#الإخبارية pic.twitter.com/3j3aIjrUMP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2021

موجة جديدة للفيروس

وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ في تصريح للصحافة، إن المنظمة قلقة للغاية من انتشار كورونا في أوروبا جراء الموجة الجديدة للفيروس.

وتابع أنه “قد يموت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة كورونا، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة”، موضحا أن ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في مواجهة تفشي الفيروس.

كورونا وحلول الشتاء

وأشار إلى أن فصل الشتاء وعدم وجود كميات من اللقاحات المضادة للفيروس قادرة على تغطية حملات التطعيم، وسلالة دلتا المتحورة الأسرع انتشارا، كانت وراء احتدام الوباء.

ويأتي هذا التحذير تزامنا مع إعلان عدة دول أوروبية عن تسجيل معدلات قياسية جديدة للإصابات بالفيروس، وفرض إغلاق كامل أو جزئي للحد من انتشاره.