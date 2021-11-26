قدرت منظمة الصحة العالمية أن تحليل المزيد من البيانات المتعلقة بتمحور فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا ، سيستغرق عدة أسابيع.

توصيات:

وقال المتحدث كريستيان ليندماير: “إن خبراء المنظمة اجتمعوا اليوم لدراسة الأمر وإصدار التوصيات الواجب اتباعها ، ومعرفة أثر المتحور الجديد الذي لم يطلق عليه اسم حتى الآن على أدوات التشخيص والعلاج واللقاحات المتاحة حاليا”.

طفرات كبيرة:

وأوضح أن المتحور الجديد لفيروس كوفيد19به عدد كبير من الطفرات ، مما يعني أن انتشاره سريع للغاية.

وكان علماء في جنوب أفريقيا قد أعلنوا أمس عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا ، مما أدى إلى إعلان عدة دول منع دخول المسافرين من جنوب أفريقيا.