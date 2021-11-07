أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي أنه تم بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائها الفئة العمرية دون الـ 12 عامًا.
فيديو | متحدث #الصحة:
بدء توريد لقاح "فايزر" استعدادا لإعطائها الفئة العمرية دون الـ 12 عام#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 7, 2021
مستجدات فيروس كورونا
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، أنه تم تسجيل (40) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة واحدة رحمها الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (64) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (537,858) حالة ولله الحمد.
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