أكدت وزارة الصحة على أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر.

أهمية الجرعة التنشيطية

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “لأن المناعة ينبغي أن تبقى دومًا في مستويات مرتفعة ضد الفيروسات، بادر بأخذ الجرعة التنشيطية وذلك لمن مضى على جرعته الثانية (6) أشهر من الفئة العمرية (18) عامًا وأكثر، لتساهم في حمايتك بإذن الله”.