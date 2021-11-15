أطلقت الصحة حملة “اعرف أرقامك” التي تُعد مبادرة وطنية صحية موجهة لجميع أفراد المجتمع, وتهدف إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر على صحة الفرد وتشمل “معدل الضغط, وقياس السكري, وقياس محيط الخصر, ورقم كتلة الجسم”.

وأوضحت الصحة، أنه يُمكن للمستفيد إدخال ومتابعة أرقامه الصحية عبر تطبيق “صحتي” بكل يسر و سهولة، حيث يساعده التطبيق على المتابعة والإرشاد الصحي.

حملة توعوية

ونشرت الصحة عبر حسابها الرسمي في “تويترومنصتها التوعوية “عش بصحة” مجموعة تصاميم إنفوجرافيك توعوية وتعريفية بالحملة.

وتأتي الحملة التوعوية استكمالاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.