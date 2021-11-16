أوضحت وزارة الصحة خطوات إدخال ومتابعة المؤشرات الحيوية للمستفيدين.

متابعة المؤشرات الحيوية:

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يتم أولًا تحميل تطبيق صحتي وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، وبعدها يتم الضغط على “الخدمات”، ثم اختيار خدمة المؤشرات الحيوية.

وبعد ذلك يتم الإجابة عن الأسئلة ثم الضغط على زر “التالي”، وأخيرًا إدخال المؤشرات الحيوية الأربعة ومتابعتها باستمرار.

خطوة وبعدها معرفة:

وعلقت الصحة بالقول: تبدأ بالخطوة لتتبعها المعرفة. (5) خطوات توضح أرقامك تابعها عبر تطبيق صحتي: هنا.