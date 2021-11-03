أعلنت وزارة الصحة أن خدمات مركز الاتصال 937 لا تتوافر حاليًا بشكل مؤقت.

أعمال صيانة:

وأوضحت الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن عدم توفر الخدمات على 937 يعود إلى إجراء أعمال الصيانة، مشددًا على أنها تعمل على خدمة أفضل، شاكرة تفهم الجميع.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي لقاح كورونا في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأتاحت وزارة الصحة مؤخرًا حجز موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عامًا وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية وأفادت أن حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.