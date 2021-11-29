كشفت وزارة الصحة، عن بعض المعلومات الأولية عن متحور أوميكرون الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بمستويات “مثير للقلق”.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه تم رصده في أوائل شهر نوفمبر 2021 في إفريقيا.

لماذا أوميكرون مثير للقلق؟

أما لماذا يعتبر متحور أوميكرون مثيراً للقلق فأوضحت الصحة 4 أسباب لذلك كالتالي:

– شدة عدوى الفيروس

– سرعة انتشاره

– استجابته للقاحات

– يحتوي على عدد كبير من الطفرات

سبب انتشاره في إفريقيا

أما عن سبب انتشاره بصورة سريعة وكثيفة في قارة إفريقيا فذلك بسبب قلة نسبة المحصنين ضد فيروس كورونا.

كيف نتجنب الإصابة بالمتحور الجديد:

1- غسل اليدين

2- لبس الكمامة

3- التباعد الجسد

4- استكمال التحصين

5- التهوية الجيدة