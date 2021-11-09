فاز مركز اتصال التحصيل بصندوق التنمية العقارية بجائزة أفضل مركز اتصال حكومي لفئة خدمات الدعم الحكومي لسنة 2021على مستوى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك ضمن المسابقة السنوية لجوائز مراكز الاتصال والذي أقامته منظمة INSIGHTS في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي بحضور نائب الرئيس لمجموعة الخدمات المشتركة سعود العجمي، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات محمد أبوحيمد ومدير عام الإدارة العامة للتحصيل محمد العتيبي.

إنجاز جديد

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لما حققه الصندوق من إنجازات عالمية سابقة لخدمة المستفيدين وتأكيد للمنهجية الاستراتيجية للصندوق في تقديم خدماته بكل يسر وسهولة، كما يعد ثمرة العمل بروح الفريق الواحد في “الصندوق العقاري” لتحقيق أعلى نسبة رضا للمستفيدين.

وأضاف العصيمي أن تحقيق هذه الجائزة يأتي نظير ما يملكه الصندوق من كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للتعامل مع المستفيدين، إضافة إلى الإمكانيات المتطورة والتقنية العالية التي أسهمت في بناء منظومة اتصال متميزة، مشيراً إلى أن هناك مؤشر أداء وتقييم وفق المعايير العالمية المتعارف عليها بما يحقق أعلى نسبة رضا للمستفيدين.

جوائز عالمية

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية حقق خلال الثلاثة الأعوام الماضية على التوالي جوائز عالمية منها جائزتان ذهبيتان على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في يوليو 2019م كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية وذلك من منظمة contact center world العالمية في العاصمة النمساوية فيينا، كما حصل في نوفمبر 2019 على المركز الثالث عالمياً كأفضل ثالث جهة في استراتيجية تجربة العملاء ضمن 150 جهة حكومية وخاصة تمثل 31 دولة خلال المسابقة العالمية international customer experience awards في أمستردام بالعاصمة الهولندية، وفي ديسمبر 2019م حصل على جائزتي أفضل مركز اتصال من الفئة الفضية وأفضل خدمة ذاتية من الفئة الذهبية ضمن المسابقة السنوية لجوائز مراكز الاتصال التي تنظمها contact center world الدولية والتي أقيمت في برشلونا الإسبانية، فيما فاز تطبيق المستشار العقاري في نوفمبر 2020 بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية للجائزة التي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.