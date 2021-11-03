دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تخزين احتياطات غذائية من دون تحديد سبب الدعوة، وسط تفشٍّ محدود لفيروس كورونا أدى لتعطيل المواصلات.

ودعت وزارة التجارة مساء الاثنين في إعلان على موقعها الإلكتروني العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ، كما دعت مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار. وعطلت سلاسل التوريد بسبب الحجر الصحي في ذروة تفشي وباء كورونا في مطلع العام 2020 في عدة أجزاء من البلاد وأُغلقت العديد من الطرق السريعة.

دورة الألعاب الأولمبية:

ومع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل، تخشى الحكومة من تفشي الوباء من جديد واتخذت إجراءات جذرية في الأسابيع الأخيرة بعد ظهور حالات تفشٍّ متفرقة في شمال البلاد.

وحُجر أكثر من ستة ملايين شخص، لاسيّما في مدينة لانتشو الواقعة على بعد 1700 كيلومتر غرب بكين، ولا يزال عدد الحالات الموثقة منخفضاً جداً مقارنة بالتقارير المسجلة في بقية العالم.

وأُعلن عن 71 حالة إصابة جديدة فقط الثلاثاء خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تسجيل 92 حالة الاثنين وهو أكبر عدد إصابات يومي في الصين منذ منتصف سبتمبر.