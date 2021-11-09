هنأت هيئة الطيران المدني المواطنين والمقيمين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يحق لنا أن نُباهي بوطن

شامخ الكيان .. باسق البنيان .. يقوده بالعز سلمان 🇸🇦#ذكرى_البيعة_السابعة pic.twitter.com/VghP9h5dCH

— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) November 8, 2021

عطاء وإنجازات:

وقالت هيئة الطيران المدني عبر فيديو بمناسبة ذكرى البيعة: إن الملك سلمان قائد رسم السيرة والمسيرة بخطى راسخة وأصيلة وأرسى دعائم الوطن بعهد زاهر من العطاء والإنجازات التنموية التي تميزت بالشمولية حتى بات للمملكة مسار طموح على مستوى العالم”.

وعلقت الهيئة على الفيديو بالقول: “يحق لنا أن نُباهي بوطن شامخ الكيان، باسق البنيان يقوده بالعز سلمان”.