انتقد الإعلامي تركي العجمة، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن مباراة النصر والفيحاء، والتي أثارت حالة من الجدل.

مقارنة بين تصريحات إبراهيم القاسم:

وعلق تركي العجمة قائلًا: “إبراهيم القاسم أمس ظهر بدون كمامة ويتحدث ويقول عرضنا على الأندية بقوة شخصية.. وظهر اليوم بعد القرعة مرتديًا كمامة لا نرى تعابير وجهه”.

وتابع: “بالأمس قال الموضوع أُشبع طرحًا وأُغلق بالنسبة لنا وانتهى، والمباريات لُعبت، ولماذا تفتحون المواضيع يا إعلاميين؟!.. واليوم بعد رد النادي وموضوع المخاطبات، جاء الرد هادي”.

العجمة يطالب القاسم بإخراج المراسلات:



وواصل تركي العجمة خلال تصريحاته في برنامج “كورة”، قائلًا: “تصريح إبراهيم القاسم أمس في قناتي MBC و SSC بالنسبة لي محطة واحدة”.

وأضاف: “ولماذا تحدث في هذا الموضوع مرتين، واليوم عندما سألوه قال الموضوع أغلق ومرتدي الكمامة، إذا خاطبت النصر.. أخرج المخاطبات والمراسلات وأحرج مسلي آل معمر وخليه يقدم اعتذاره”.

واختتم العجمة تصريحاته قائلًا: “جمهور النصر يدور على مسلي في أي شيء أخرج حتى إن كانت رسالة واتساب، ما عندك شيء كنت تغلق الموضوع.. ولكن تقول مخاطبات شفهية هذا ليس دوري محترفين، وأنت الآن في مشكلة”.

العالمي يرفض التصريحات والقاسم يرد:

وكان أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم قد صرح عبر برنامج “أكشن مع وليد” بأن العالمي لم يطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيحاء، بسبب مشاركة لاعبيه مع المنتخب السعودي الأولمبي.

وأصدر نادي النصر بيانًا أعرب فيه عن تحفظه من تصريحات إبراهيم القاسم تجاه النادي، قبل أن يرد الأمين العام للاتحاد ويؤكد أن عدم إرسال خطابات رسمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).