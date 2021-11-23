أكد خالد العقيل، مدير استاد الملك فهد، أن الحضور الجماهيري في نهائي دوري أبطال آسيا سيكون بنسبة 100%، متمنيًا أن يحظى التنظيم بإعجاب المسؤولين والجماهير.

وتتجه أنظار الجماهير، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، لمتابعة مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في النهائي الآسيوي.

العقيل يؤكد جاهزية درة الملاعب لاستضافة النهائي

وقال خالد العقيل: “هذا ثالث نهائي آسيوي يُلعب على درة الملاعب، وتم التوجيهات من الوزير والوكلاء باتخاذ جميع التدابير لإظهار الحدث بأفضل صورة”.

وتابع العقيل، خلال تصريحاته لقناة SSC: “نتمنى اليوم الجماهير تحظى باحتفال كروي جميل يتمتعون به، ويُكلل بتتويج ممثل الوطن نادي الهلال”.

وأضاف: “بدأنا في درة الملاعب الاستعداد لاستضافة المباراة النهائية، والحمد لله كل ما تعطي نفسك الوقت يكون هناك مساحة من الوقت لتجهيزها حتى لا نغفل عن أي شيء، نتمنى أن تحظى بإعجاب المسؤولين والجماهير”.

الحضور الجماهيري بنسبة 100%

وأردف: “ترتيبات جيدة حرصنا أن تكون مريحة للجمهور الحاضر في المباراة، بحيث يدخلون بسلاسة ويخروجون بسلاسة، حتى لا يكون هناك عشوائية أو تزاحم، وأي مشجع يحضر سيكون متواجدًا في المقعد الذي حجزه”.

واختتم مدير استاد الملك فهد تصريحاته التلفزيونية، قائلًا: “الحضور الجماهيري في مباراة اليوم بنهائي دوري أبطال آسيا بيكون الحضور 100%، قرابة الـ60 ألف مشجع في المدرجات”.