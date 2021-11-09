حذرت هيئة الغذاء والدواء من بعض الممارسات الخاطئة التي قد تحدث في مراكز التزيين النسائية أو صالونات الحلاقة الرجالية والتي قد تتسبب في انتقال الأمراض الفيروسية والجلدية، وتشكل خطرًا على الصحة.

الممارسات الخاطئة في مراكز التزيين وصالونات الحلاقة سبب في انتقال الأمراض الفيروسية والجلدية. #دقيقة_تجميل#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/iBvaCK2jRP

— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) November 9, 2021

أهم الممارسات الخاطئة في مراكز التزيين النسائية

ونشرت الهيئة مقطع فيديو توعوي يسرد عددًا من هذه الممارسات والتي تشمل ما يلي:

استخدام منتجات وخلطات مجهولة المصدر

استخدام تلك المنتجات بطريقة خاطئة تختلف عن التعليمات الموصى بها من الشركة المصنعة.

عدم تعقيم الأدوات والمنتجات بطريقة صحيحة سواء قبل أو بعد الاستخدام، ما يتسبب في انتقال الأمراض الفيروسية والجلدية المعدية.

نصائح لتجنب نقل العدوى

ووجهت الهيئة عدة نصائح لتقليل المخاطر المحتملة لهذه الممارسات، أبرزها ما يلي: