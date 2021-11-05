كشفت تقارير إعلامية عن الغرامة المتوقعة وذلك بعد إصابة أمين بخاري حارس مرمى نادي النصر بقارورة مياه في رأسه، بعد نهاية مباراة الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

100 ألف غرامة متوقعة

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أنه من المتوقع قيام لجنة الانضباط والأخلاق بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ضد المدرج الذي ألقى بقارورة المياه على رأس بخاري.

كيف أُصيب حارس النصر ؟

ونقلت قناة SSC، الناقل الحصري لـ الدوري، لقطة إصابة أمين بخاري في رأسه حيث أُلقيت عليه الزجاجة وهو خارج من ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض من أحد الجماهير المتواجد في المدرجات.

وعلى الفور تدخل الجهاز الطبي للنادي لعلاج الحارس أمين بخاري لتقليل قوة الإصابة.