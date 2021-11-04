تترقب الجماهير مباراة الشباب والنصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط تمنيات بظهورهما بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية.

زيادة الأهداف في مباريات الشباب والنصر

وشهدت آخر 3 مباريات جمعت بين فريقي الشباب والنصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 13 هدفًا، أكثر بهدفين مما شهدته آخر 10 مواجهات بينهما قبل ذلك.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تسجيل 8 أهداف في آخر 3 مواجهات خاضها أمام النصر، وذلك أكثر بهدف مما سجله في 14 مباراة سابقة، ما يمنح لاعبي الليوث دفعة معنوية لمواصلة التألق.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أداء هجوميًا مميزًا هذا الموسم، حيث يحتل صدارة قائمة الأقوى هجوميًا بعد مرور 10 جولات برصيد 19 هدفًا، بالتساوي مع الاتحاد.

النصر ضيفًا على الشباب غدًا

وتُقام مباراة الشباب والنصر، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع برصيد 13 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.