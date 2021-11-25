انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح وضمك في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5/5.

بداية قوية لفريقي الفتح وضمك

وبدأت مباراة الفتح وضمك التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، حيث نجح البيروفي كريستيان كويفا في فض اشتباك التعادل السلبي وهز شباك فارس الجنوب بعد مرور 4 دقائق فقط.

ونجح هلال سوداني في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 11 من تسديدة قوية، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في شباك الفتح عند الدقيقة 15 من تسديدة صاروخية من داخلة منطقة الجزاء، بعد عرضية سريعة من هجمة مرتدة.

وتمكن علي الزقعان من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 20 بعد متابعته لتسديدة كويفا، وسط اعتراضات من اللاعبين التي أكدت أنه في موقف تسلل، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو التي أشارت لصحة الهدف.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدرب فريق ضمك، كريشمير ريزتش عند الدقيقة 40 للاعتراضات، قبل أن ينجح أجوستو في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 48، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفتح وضمك بتقدم فارس الجنوب.

التعادل يحسم المباراة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح ميجو ساكتاش في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 64 من تسديدة صاروخية، ورد الفتح سريعًا، وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 68 عن طريق لاعبه سانتيني.

وأدرك كويفا التعادل عند الدقيقة 74 من ركلة جزاء، ونجح فراس البريكان في تسجيل الهدف الخامس في شباك ضمك عند الدقيقة 76، ولم يستمر تقدم الفتح كثيرًا، حيث أدرك فارس الجنوب التعادل.

وسجل إيميليو زيلايا هدف التعادل عند الدقيقة 79 من هجمة مرتدة سريعة، واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية، لتنتهي مباراة الفتح وضمك بالتعادل بنتيجة 5/5.

وبعد مباراة الفتح وضمك، رفع فارس الجنوب رصيده إلى 25 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد النموذجي إلى 13 نقطة في المركز العاشر.