يُقدم الفتح مستوى مميزًا على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراته ضد ضمك اليوم.

نادي الفتح يتألق دفاعيًا

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على نظافة شباكه 3 مرات في آخر 5 مواجهات خاضها على ملعبه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل النموذجي في الظهور بشكل مميز خلال مباراة اليوم، أملًا في مصالحة الجماهير وتحسين نتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يطمح ضمك لمواصلة تألقه وتحقيق الثلاث نقاط.

النموذجي يستضيف ضمك اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضيفًا على نظيره الفتح عند الساعة 5:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.