نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في التقدم سريعًا على نظيره ضمك، حيث هز الشباك بعد مرور 4 دقائق فقط.

هدددددف!⚽️

د4' الهدف الأول لـ الفتح عن طريق كويفا

الفتح 1 × 0 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/RCTf9h1RKO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021

كويفا يمنح الفتح التقدم

وبدأت مباراة الفتح ضد ضمك بشكل سريع، وضغط كبير من لاعبي النموذجي، قبل أن يفض البيروفي كريستان كويفا اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية عند الدقيقة الرابعة، لتشتعل أحداث المباراة.

ويستضيف النموذجي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.